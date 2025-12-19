El alcalde del distrito de Chicama, Edilberto Bada Castillo, izó esta mañana la bandera nacional a media asta en señal de luto por el asesinato de la regidora Elena Rojas Alcalde. Además, el burgomaestre lloró y demandó al Ejecutivo que “tome cartas en el asunto”.

“Declaramos el duelo de nuestro distrito de Chicama por los sucesos lamentables de nuestra regidora Elena Rojas Alcalde y también por los niños afectados. En esta mañana acabo de izar la bandera a media asta”, indicó.

Bada Castillo pidió al Gobierno que con acciones, frene la ola de inseguridad y así evitar más muertes.

Video: Municipalidad Distrital de Chicama

“Sabemos que la inseguridad ciudadana está a nivel nacional y para ello, desde acá, pedimos al Ejecutivo que tome cartas en el asunto porque no podemos soportar más crímenes de nuestros hermanos, nuestros vecinos que pierden a sus familias. Desde acá le digo al Ejecutivo basta ya, tomen las cartas oportunas y necesarias porque ustedes tienen todo el aparato estatal bajo su orden”, sentenció.

Cabe mencionar que, Rojas Alcalde perdió la vida luego que fuera atacada por sicarios cuando participaba de una actividad por Navidad en el centro poblado de Sausal, la tarde del jueves 18 de diciembre. Este ataque también dejó seis niños y un adulto herido.