El alcalde de la Municipalidad Distrital de Chicama, Edilberto Bada Castillo, exigió al Ministerio Público y a la Policía Nacional del Perú (PNP) que tomen las acciones inmediatas ante el asesinato de la regidora Elena Raquel Rojas Alcalde, registrado la tarde del jueves 18 de diciembre durante una navidad navideña en el centro poblado de Sausal.

“Este hecho me consterna profundamente y genera un sentimiento de indignación e impotencia que repudio de manera absoluta. No podemos normalizar la violencia ni guardar silencio frente a ella”, indicó en un video emitido por la página oficial de la comuna de Chicama.

Video: Municipalidad Distrital de Chicama

También invocó que este hecho de sangre no quede impune y se haga justicia. “Exhorto de forma enérgica a la Policía Nacional del Perú y al Ministerio Público a tomar accionar inmediatas y preventivas. Hoy la delincuencia no distingue cargos ni personas, ser autoridad no protege, por el contrario nos expone en medio de una ola de inseguridad que arrastra a todos hacia la incertidumbre”, resaltó.

Bada Castillo dijo que trabajará por devolverle la seguridad a la localidad de Chicama. “Reafirmo una vez más que no me cansaré de trabajar y luchar por devolver seguridad y la tranquilidad que Chicama merece”, puntualizó.