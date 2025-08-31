El alcalde de El Porvenir, Juan Carranza Ventura, expresó su enérgico rechazo al reciente anuncio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) sobre el incremento de la tarifa de agua potable y alcantarillado. La autoridad edil señaló que esta medida afecta directamente a los más de 160 mil habitantes del distrito, quienes en su mayoría viven en condiciones de pobreza y extrema pobreza.

“El Porvenir es un distrito con sectores altamente vulnerables, donde muchas familias carecen de vivienda digna e incluso de acceso regular al agua. No podemos permitir que se agrave esta situación con un aumento injustificado que golpeará a casi el 70 % de los hogares en su ya limitada canasta familiar”, manifestó.

Asimismo, cuestionó la modificación del nivel y estructura tarifaria y las metas de gestión de Sedalib S.A., pues, según explicó, este reajuste resulta “injustificado y perjudicial para la economía de los usuarios, especialmente en un contexto de dificultades económicas que atraviesan miles de familias”.

En ese sentido, el burgomaestre anunció que remitirá un oficio a la Oficina Descentralizada de Sunass en La Libertad, dirigida por Kathy Negrón Tunjar, solicitando que se reconsidere la medida.

“El agua es un recurso vital y un derecho fundamental. El propio artículo 7º-A de la Constitución establece que toda persona tiene derecho a acceder de forma progresiva y universal al agua potable, priorizando siempre el consumo humano sobre cualquier otro uso. El Estado debe garantizar y proteger este derecho”, subrayó.