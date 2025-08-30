El alcalde provincial de Trujillo, Mario Reyna Rodríguez, mostró su total rechazo contra del anuncio de la Superintendencia Nacional de Servicios de Saneamiento (Sunass) respecto a su proyecto de modificación del nivel y estructura tarifaria del servicio de abastecimiento de agua potable, situación que afectará gravemente a las familias que cuentan con escasos recursos para adquirir el líquido elemento.

“Mi total desacuerdo con el proyecto de modificación del nivel y estructura tarifaria y la meta de gestión ‘relación de trabajo’ de la EP Sedalib S.A., el cual implicaría un aumento en el costo del servicio de agua potable y alcantarillado (…) este incremento resulta injustificado y perjudicial para la economía de los usuarios, especialmente en un contexto en el que muchas familias enfrentan dificultades económicas”, expresó.

Dichos términos fueron utilizados en el Oficio Nº 501-2025-MPT-A, el cual fue enviado por Reyna Rodríguez a la responsable de la ODS La Libertad de Sunass, Kathy Negrón Tunjar.

“El agua es un recurso vital y un derecho fundamental establecido en artículo 7-A de nuestra Carta Magna, expresando (…) El Estado reconoce el derecho a toda persona a acceder de forma progresiva y universal agua potable, El Estado garantiza este derecho priorizando el consumo humano sobre otros usos”, añadió el burgomaestre provincial.

En ese sentido, el primer vecino de la ciudad solicitó a la citada funcionaria que se garantice la transparencia en este proceso y que se tomen en cuenta las opiniones de la ciudadanía, brindando espacios de participación efectiva en las audiencias públicas y lo consultas públicas por los ciudadanos.

“El acceso al agua no debe estar condicionado por aumentos tarifarios que no se sustentan adecuadamente o que no van acompañados de mejoras significativas en la calidad del servicio”, sentenció.