Tras las diversas visitas inopinadas que la Gerencia Regional de Salud viene realizando a los establecimientos de salud de la región La Libertad, el gerente regional de Salud Aníbal Morillo Arqueros, informó que se han encontrado deficiencias significativas en la calidad de la atención a los pacientes.

Recientemente supervisaron el Hospital Walter Cruz Vilca y el centro de salud materno infantil Santa Lucía, ubicados en el distrito de Moche, anteriormente visitaron el Hospital de La Noria, Vista Alegre y el Centro de Salud de El Bosque, así como los establecimientos de salud de Chepén, Pacasmayo y Ascope.

​Morillo Arqueros detalló que se encontraron casos de descuido por parte del personal de salud, problemas en el área de emergencia, falta de insumos básicos como medicamentos y agujas, y un generalizado desorden que dificulta la correcta orientación de los pacientes.

“Las supervisiones se mantendrán de manera constante en todos los establecimientos de salud de la región, abarcando turnos diurnos y nocturnos, para garantizar un monitoreo permanente del servicio”, detalló.

Además, informó que habrá​ incorporación de nuevo personal. “Se convocarán concursos para la contratación de personal de salud comprometido con la atención de calidad y los valores de la institución. Hacemos un ​llamado a la colaboración ciudadana. Se insta a la población a reportar, con evidencia, cualquier irregularidad en la atención para que la Gerencia de Salud pueda tomar medidas correctivas”, indicó.