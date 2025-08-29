Tras las diversas visitas inopinadas que la Gerencia Regional de Salud viene realizando a los establecimientos de salud de la región La Libertad, el gerente regional de Salud Aníbal Morillo Arqueros, informó que se han encontrado deficiencias significativas en la calidad de la atención a los pacientes.
Recientemente supervisaron el Hospital Walter Cruz Vilca y el centro de salud materno infantil Santa Lucía, ubicados en el distrito de Moche, anteriormente visitaron el Hospital de La Noria, Vista Alegre y el Centro de Salud de El Bosque, así como los establecimientos de salud de Chepén, Pacasmayo y Ascope.
Morillo Arqueros detalló que se encontraron casos de descuido por parte del personal de salud, problemas en el área de emergencia, falta de insumos básicos como medicamentos y agujas, y un generalizado desorden que dificulta la correcta orientación de los pacientes.
“Las supervisiones se mantendrán de manera constante en todos los establecimientos de salud de la región, abarcando turnos diurnos y nocturnos, para garantizar un monitoreo permanente del servicio”, detalló.
Además, informó que habrá incorporación de nuevo personal. “Se convocarán concursos para la contratación de personal de salud comprometido con la atención de calidad y los valores de la institución. Hacemos un llamado a la colaboración ciudadana. Se insta a la población a reportar, con evidencia, cualquier irregularidad en la atención para que la Gerencia de Salud pueda tomar medidas correctivas”, indicó.
