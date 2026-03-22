Trujillo fue esta semana escenario del programa Audiencias Universitarias, creado por El Comercio en alianza con Correo y el apoyo técnico de IDEA Internacional.

Durante dos días, miércoles 18 y jueves 19, unos 50 estudiantes de la Universidad Privada del Norte (UPN) y Cibertec asistieron a un taller para recibir charlas referentes a las Elecciones Generales 2026 y elaborar 8 preguntas que luego fueron respondidas por cinco candidatos a senadores y otros cinco a la Cámara de Diputados por La Libertad.

PRIMER GRUPO

Los aspirantes a diputados invitados a responder las inquietudes de los estudiantes fueron Nora Llaque Linares (Partido de Buen Gobierno), Miriam Gayoso Paredes (Renovación Popular), Lucila Cárdenas Huayta (Ahora Nación), Basthy Aguirre Saldívar (Somos Perú) y Gilmer Trujillo Zegarra (Fuerza Popular).

Ellos respondieron preguntas relacionadas a la ola de violencia que azota a esta región y el resto del país, sobre proyectos de ley para impulsar la calidad educativa y cerrar brechas en la Amazonía y la sierra rural, y cómo recuperar la confianza en el Congreso.

Respecto a la inseguridad ciudadana, todos coincidieron en señalar que se trata de un problema que debe ser atendido con urgencia y que la Policía Nacional necesita de más herramientas para luchar con éxito contra el hampa. “El Estado debe proteger a los ciudadanos honestos y no al delincuente como estamos viendo ahora”, expresó Lucila Cárdenas.

En educación, Miriam Gayoso señaló que de llegar al Parlamento, impulsará “la ley de infraestructura educativa prioritaria para cerrar la brecha de colegios en mal estado”. “Esto permitirá también equipar las escuelas con estándares adecuados”, agregó.

“Propondré una ley de equidad educativa con tres obligaciones concretas y medibles”, sostuvo Gilmer Trujillo ante la desigualdades que existen en la Amazonía y la sierra rural.

En cuanto a la mala imagen que tiene el Parlamento y evitar nuevas crisis políticas, Basthy Aguirre y Nora Llaque fueron contundentes. “Un diputado no puede estar sentado en el Congreso, sino debe ir a las zonas donde lo necesita la población”, dijo la somista, mientras que la militante del Partido del Buen Gobierno señaló que promoverá la eliminación del voto secreto. “Hoy los congresistas dicen una cosa y hacen otra”, manifestó.

SEGUNDO GRUPO

La jornada del jueves se cerró con la participación de los aspirantes al Senado, también en el auditorio de la UPN en su sede de San Isidro, en Trujillo.

Víctor León Álvarez (Renovación Popular), José Murgia Zannier (Partido Aprista Peruano), José León Rivera (Avanza País), Edilberto Ñique Alarcón (País para Todos) y Carlos Monzón Cuba (Somos Perú) respondieron preguntas vinculadas a la crisis de Petro-Perú, el destrabe de proyectos, el estado de emergencia en Trujillo y otras localidades del país, así como de qué manera contribuir al equilibrio de poderes.

De los cinco, José León fue el único que se mostró a favor de una privatización de Petro-Perú. “La caja fiscal se está afectando tremendamente por este manejo que tiene Petro-Perú, que ya le debe al Estado casi 17 mil millones de dólares”, argumentó.

En inseguridad todos coincidieron en que los estados de emergencia que se han dictado en la capital liberteña y otras provincias han sido medidas populistas. “Lo que se ha hecho, más bien, es un inadecuado gasto en inversiones”, comentó Ñique.

“Lo que propongo es que la ley de contrataciones de obras públicas y de compra de bienes y servicios tiene que ser revisada con profundidad”, respondió Murgia al ser consultado sobre cómo contribuiría a destrabar los grandes proyectos. Carlos Monzón, por su parte, tuvo una postura similar, pero agregó que él impulsará una ley “que tenga que ver con el control concurrente, lo que quiere decir que la fiscalización del control de la obra tiene que darse no después, sino en todo el proceso de ejecución”.

Sobre el equilibrio de poderes, Víctor León señaló que “mientras no se reestructuren los partidos políticos, [...] vamos a estar sujetos siempre a estas personas que forman partidos políticos que los manejan como empresas, pero que tienen como doctrina actitudes delincuenciales”.