El general PNP Guillermo Llerena Portal, jefe de la Región Policial La Libertad, evitó entrar en polémica y dijo que respeta la opinión del presidente de la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal de La Libertad, Luis Guillermo Bringas, quien había asegurado que la liberación de las personas detenidas por el atentado del 14 de agosto en la avenida Perú se dio porque la Policía no presentó las pruebas que vinculan a los arrestados con este delito.

“Yo respeto su opinión”, dijo.

Al ser consultado que el Ministerio Público había dicho que la Policía no presentó pruebas en el caso de un taxista y un transeúnte que fueron dejados en libertad, el general respondió: “Yo respeto, no me voy a pronunciar. Respeto a las instituciones y nosotros continuamos trabajando”.

También dejó en claro que no hay contradicción entre la Policía y Ministerio Público.

“No hay contradicción. Vuelvo a repetir, yo respeto su opinión”, remarcó.

INDAGAN

El oficial también indicó que el atentado de la cuadra 8 de la avenida Perú, que dejó siete heridos y 173 viviendas afectadas, continúa en etapa de investigación preliminar.

“Hay una línea de investigación bien dura y quisiera mantenerla en reserva. Quiero ser cauto y guardar reserva para no entorpecer la labor de investigación preliminar que todavía está a cargo de la Policía Nacional del Perú. Ya tenemos avances muy importantes”, aseveró.

Asimismo, se pronunció respecto a dos menores que se encuentran internados en el Centro Juvenil de Diagnóstico y Rehabilitación de Trujillo, a quienes sí se les habría encontrado material explosivo y que se les vincularía con el caso de la avenida Perú.

“Sí, se les encontró con material explosivo y una serie de evidencias. Eso fue inmediatamente después de haberse suscitado el hecho. Lo dije, en conferencia de prensa en el gobierno regional, de que no se descarta la posibilidad, porque está en proceso de investigación y no puedo adelantar ningún tipo de opinión hasta que las investigaciones culminen”, puntualizó.