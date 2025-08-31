Personal de serenazgo de Chepén intervinieron la mañana de ayer a un ciudadano de nacionalidad venezolana que habría intentado robar en el coliseo del distrito chepenano.

El personal edil fue alertado por la Central de Comunicaciones de la Municipalidad Provincial de Chepén que había un hombre en el interior del escenario deportivo. Con ello, acudieron y atraparon a Yonaikier Hernández Flores, de 26 años, quien intentó darse a la fuga, pero terminó siendo reducido.

Al momento del registro se le encontró en posesión de un reflector que habría sustraído del coliseo.

El extranjero fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para continuar con las investigaciones correspondientes de acuerdo a ley.