Personal de serenazgo de Chepén intervinieron la mañana de ayer a un ciudadano de nacionalidad venezolana que habría intentado robar en el coliseo del distrito chepenano.
El personal edil fue alertado por la Central de Comunicaciones de la Municipalidad Provincial de Chepén que había un hombre en el interior del escenario deportivo. Con ello, acudieron y atraparon a Yonaikier Hernández Flores, de 26 años, quien intentó darse a la fuga, pero terminó siendo reducido.
Al momento del registro se le encontró en posesión de un reflector que habría sustraído del coliseo.
El extranjero fue trasladado a la comisaría de la jurisdicción para continuar con las investigaciones correspondientes de acuerdo a ley.
LE PUEDE INTERESAR
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió