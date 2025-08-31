Una mujer de nacionalidad venezolana sindicada de robarse una bebé de un día de nacida la noche del último viernes del Hospital Belén de Trujillo, donde se hizo pasar como enfermera, fue detenida por agentes de la Policía Nacional del Perú (PNP).

BURLÓ LA SEGURIDAD

Según el acta policial, la extranjera, que ha sido identificada como Yusmeli Del Carmen Hernández Ysturis, ingresó al nosocomio que se ubica en pleno centro de Trujillo, por la puerta de consultoría externa. Luego, se dirigió al área de Neonatología, donde se encontraba la pequeña de iniciales L.E.R.Q. (39) junto con su madre. Aquí, la venezolana le indicó que llevaría a la niña a otro ambiente para un supuesto “chequeo médico”.

La desaparición de la menor fue reportada después de que su abuela Deysi Ulloa llegara de visita al nosocomio y no encontrara a su nieta.

LA UBICARON

Luego de un trabajo en conjunto entre la Gerencia Regional de Salud de La Libertad y la PNP, y analizar las cámaras de seguridad del hospital, pudieron conocer los rastros físicos de la mujer y así poder atraparla.

Minutos antes de las 11:30 de la noche del viernes, los detectives ubicaron y capturaron a Hernández Ysturis en una vivienda de la urbanización Las Casuarinas y recuperaron a la bebé.

“Hay que reconocer que la empresa (seguridad) falló en ese sentido, ha habido negligencia en la empresa supervisora y no hubo un control adecuado. Ella sale por consultas externas y no por emergencia. Sale con un bulto, según expresa el técnico, a pesar de que son dos filtros. Ella vino con una frazada, lo empaquetó y salió”, indicó Aníbal Morillo Arqueros, gerente regional de Salud, quien brindó todo su apoyo a la familia de la menor.

La mujer sería investigada por el presunto delito contra la libertad personal, en la modalidad de secuestro, así informó el general PNP Carlos Llerena Portal, jefe de Región Policial La Libertad, en RPP.