Una cámara de seguridad registró cuando un hombre, que aparentemente sería extranjero, aprovechó el descuido de un comerciante para apoderarse de cinco celdas de huevo y luego escapar con rumbo desconocido. Este incidente se registró en el distrito de Florencia de Mora, en la provincia de Trujillo.

De acuerdo a las imágenes de videovigilancia del negocio, que se sitúa en la cuadra 2 de la avenida 26 de Marzo, el hecho se registró al promediar las 10:52 de la mañana del lunes.

Hasta el local se aprecia que aparece un hombre que lleva puesto una gorra. Luego, ingresa, tima las jabas de huevo y luego se retira con dirección por la cuadra 3 de la 26 de Marzo.

Hombre roba en negocio de Trujillo

El propietario del negocio ya puso la denuncia en la comisaría de la jurisdicción y entregó los videos para que sea reconocido.

