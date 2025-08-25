Un adolescente de 14 años y un adulto de 20 fueron intervenidos por agentes policiales en la carretera Panamericana Norte, a la altura del distrito de Guadalupe, incautándoles un arma de fuego y dos explosivos.

El personal de la comisaría de Guadalupe detalló que arrestaron la noche del sábado a Jesús Augusto Carnero Espinoza y al menor de iniciales J. F. P. B., quienes se movilizaban a bordo de una motocicleta sin placa de rodaje.

Al momento del registro personal se les halló un revólver y sin número de serie, dos municiones calibre 38 y dos cartuchos de dinamita con mecha de 15 centímetros aproximadamente.

También se les encontró un manuscrito extorsivo y tres celulares. Asimismo, el vehículo menor, de color negro, registra denuncia por hurto.

Según la Policía, los detenidos serían presuntos miembros de la banda delictiva “Los Babys de San Pedro” y que estarían inmersos en presuntos hechos delictivos en la jurisdicción de Guadalupe.