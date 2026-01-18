El alcalde Percy Blas Benites presentó en la Municipalidad Distrital de Carabamba el Programa Médico Arquitectónico (PMA) y expediente técnico del “Mejoramiento del servicio de atención de salud básicos en el centro de salud Carabamba”, al que le buscará financiamiento para su ejecución ante el gobierno regional y gobierno nacional.

VER MÁS: Poder Judicial anula sentencia contra Arturo Fernández

“Esto es resultado del trabajo articulado y el interés por mejorar la calidad de vida de la población local”, dijo al presentar el proyecto que se prevé requerirá una inversión de S/ 26 millones y se construirá en un terreno de 5mil m2, con un área techada de 3,561 m2.

Al no contar con servicios de alcantarillado, se ha proyectado un campo percolador y se instalará un sistema de drenaje pluvial. Con su ejecución se modernizará la infraestructura, el equipamiento médico y la capacidad operativa del Centro de Salud de Carabamba, que se encuentra en mal estado.

El proyecto se enmarca en la política institucional de priorizar una atención médica oportuna, digna y equitativa para la población, reafirmando la salud como un pilar fundamental para el desarrollo humano de Carabamba.

“Estamos haciendo público este proyecto para que la población y los actores sociales conozcan en detalle los aspectos técnicos, promoviendo así la transparencia, la participación ciudadana y la fiscalización”, añadió Percy Blas.

El nuevo centro de salud tendrá dos ambientes para lactarios, consultorios externos, admisión, asistencial, asistencia técnica, consultorios de medicina general, de salud mental, ginecoobstetricia, teleconsultorio, de crecimiento y desarrollo (CRED).