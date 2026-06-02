La Sociedad de Beneficencia de Trujillo celebró con éxito el retorno de “Noche de Luna”, una experiencia cultural y turística que convirtió al histórico Cementerio Miraflores en escenario de historia, tradición, arte y misterio. La actividad, que no se realizaba desde el 2023, agotó la totalidad de entradas y convocó a cientos de asistentes en sus diferentes horarios.

Bajo el nombre de “Leyendas a la Luz”, esta nueva edición permitió a los participantes recorrer la zona histórica del camposanto a través de una propuesta inmersiva que combinó guiado especializado, interpretación histórica, escenificación artística y narración de relatos que forman parte de la memoria colectiva de Trujillo.

Durante la jornada, los visitantes conocieron personajes, acontecimientos y leyendas vinculadas al Cementerio Miraflores.

La iniciativa tuvo como propósito acercar a la ciudadanía al valor histórico, cultural y arquitectónico del recinto, promoviendo una forma diferente de aprendizaje y valoración del patrimonio local.

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