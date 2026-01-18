El conductor de una motocicleta perdió la vida tras la colisión contra otro vehículo menor a la altura de la Cruz Verde, en el distrito de Curgos, en la provincia de Sánchez Carrión. Además, hay tres heridos, entre ellos dos menores.

La víctima mortal fue identificada como Valerio, que iba junto a su esposa Dalila Paola Valera Faustino, de 23 años, y su menor hija de 2 años, quienes terminaron lesionadas. Asimismo, el otro afectado el adolescente de iniciales S. C. S., de 17.

El personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión brindó el apoyo y trasladó a los agraviados al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.

Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho que enluta a una familia.