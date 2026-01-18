El conductor de una motocicleta perdió la vida tras la colisión contra otro vehículo menor a la altura de la Cruz Verde, en el distrito de Curgos, en la provincia de Sánchez Carrión. Además, hay tres heridos, entre ellos dos menores.
La víctima mortal fue identificada como Valerio, que iba junto a su esposa Dalila Paola Valera Faustino, de 23 años, y su menor hija de 2 años, quienes terminaron lesionadas. Asimismo, el otro afectado el adolescente de iniciales S. C. S., de 17.
El personal de serenazgo de la Municipalidad Provincial de Sánchez Carrión brindó el apoyo y trasladó a los agraviados al Hospital Leoncio Prado de Huamachuco.
Las autoridades continúan con las diligencias correspondientes para esclarecer las circunstancias del hecho que enluta a una familia.
LE PUEDE INTERESAR
- Las pistas en el centro de Trujillo son un desastre
- Municipalidades con pocos fondos para afrontar lluvias en La Libertad
- Remezón en la Gerencia de Contrataciones del Gobierno Regional La Libertad
- Alcalde de Trujillo, Mario Reyna, denuncia que recibe amenazas y extorsiones
- La Libertad: César Acuña consigna sentencia por alimentos
- La Libertad: Identifican cuatro zonas críticas tras fuerte sismo
- Aprista José Murgia: “Soy peruano de nacimiento”
- Municipalidad de Trujillo solo gastó 49.9% de presupuesto
- Jurado admite inscripción de exalcalde de Trujillo Arturo Fernández