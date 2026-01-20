La Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), a través del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat) y órganos municipales, viene implementando medidas puntuales ante la reciente declaratoria de emergencia por lluvias en nuestro distrito. En ese sentido, el alcalde provincial Mario Reyna Rodríguez anunció que se contratarán a 200 personas para que realicen servicios de limpieza y barrido de calles de la ciudad de la primavera.

“Se ha previsto, según Senamhi, que las lluvias podrían continuar y, definitivamente, afectarán nuestras calles. Invitamos a las personas que quieran servir a nuestra ciudad, que se identifican con el bienestar de Trujillo, a que se acerquen a la sede del Segat, a fin de que puedan sumarse al servicio de barrido de calles afectadas”, expresó la autoridad edil.

Asimismo, manifestó que también se alquilarán cisternas, mientras que se comprarán motobombas y EPP (Equipos de Protección Personal), por lo que se invitó a los proveedores a que se acerquen al área de Abastecimiento de la sede de la MPT para averiguar y presentar sus propuestas. “La declaratoria de emergencia no representa transferencia económica de dinero a los municipios, nosotros tenemos que solventarlo”, acotó.

“Queremos activar buzonetas y estamos en proceso de construcción de 42, para que a través de estas nos encarguemos de recoger el agua de los aniegos a través de motobombas, hacia los camiones cisternas; por lo que hemos coordinado con la Gerencia de obras, Segat y Sedalib”, añadió.

En esa línea, dejó en claro que estas acciones se enmarcan en el DS N° 005-2026-PCM, que declara el estado de emergencia de algunos distritos de varias provincias de los departamentos del país, entre ellos La Libertad, como son Trujillo, Florencia de Mora, El Porvenir, Laredo y Víctor Larco. “No están Alto Trujillo, La Esperanza, Moche ni Huanchaco. Hemos remitido un nuevo oficio a la PCM para que las incluya”, apuntó.