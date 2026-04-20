La Empresa de Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de La Libertad (Sedalib) ejecutó un operativo inopinado en el restaurante “La Res”, ubicado en la avenida El Golf. Ahí personal de la Oficina de Cobranza y Control de Pérdidas, con apoyo policial, constató la reconexión clandestina del servicio de alcantarillado.

Según se informó, esta sería la tercera vez que se detecta esta práctica en el establecimiento, por lo que se iniciarán acciones legales.

Otra intervención se ejecutó en el cementerio Jardines de la Paz, donde se realizó el levantamiento de redes de agua potable y alcantarillado como medida final ante el incumplimiento de pago, luego de haberse agotado las notificaciones previas.

Al respecto, el gerente general de Sedalib, Ricardo Leyva Vargas, precisó que el levantamiento de redes constituye una medida extrema, aplicada únicamente cuando se han agotado los mecanismos de notificación y regularización. “Buscamos asegurar el cumplimiento de las obligaciones por parte de los usuarios, así como proteger la correcta prestación de los servicios”, señaló.

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