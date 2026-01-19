Joseph Cubas, administrador de la Municipalidad Distrital de Alto Trujillo, cuestionó al gobierno del presidente José Jerí por excluir a esa jurisdicción del estado de emergencia por lluvias, a pesar de que se situada entre cinco quebradas que podrían activarse.

Para Cubas, “al gobierno no le importa Alto Trujillo”. “El presidente José Jerí será el culpable de la desgracia que puede pasar en nuestro distrito. Mientras se debate el caso ‘Chifa Jerí’, nuestros vecinos siguen expuestos a lluvias”, dijo.

También calificó de “inexplicable” la decisión del Ejecutivo, pues el distrito no solo está rodeado de quebradas, también fue uno de los más afectados durante las lluvias ocurridas en marzo y noviembre de 2025.

“Es inexplicable. Alto Trujillo esta rodeado de cinco quebradas San Idelfonso, Río Verde, Bethel, Villa Sol y Los Platanales que el año pasado se activaron con las lluvias en los meses de marzo y en noviembre, afectó a más de 700 personas, dos familias damnificadas y viviendas dañadas, pero el gobierno ni enterado de lo que sucede en nuestro distrito”, dijo.