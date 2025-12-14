Carrera contra el tiempo. La jefa de la Defensoría del Pueblo en La Libertad, María Olórtegui Risco, aseguró ayer que se hará un seguimiento al plan de contingencia que ofreció poner en marcha el Gobierno Regional de La Libertad para prevenir posibles desbordes y huaicos.

En ese sentido, la funcionaria dijo que su personal estará cerca a la ciudadanía vigilando que se limpie de escombros la quebrada San Ildefonso, se construya la poza de sedimentación y se coloque un enrocado en el sector Mampuesto.

Olórtegui exhortó a los alcaldes de Trujillo (Mario Reyna), El Porvenir (Juan Carranza) y La Esperanza (Wilmer Sánchez) a sumarse y comprometerse con esta labor, pues es determinante avanzar con las obras ante un posible periodo de lluvias.

PIDE COMPROMISO

“Dentro de nuestras competencias está la supervisión de las administración estatal y vamos a estar atentos y hacer el seguimiento para que todo lo ofrecido se cumpla”, recalcó.

La representante de la Defensoría del Pueblo cuestionó que muchos alcaldes no acudan a las reuniones de coordinación cuando se les convoca. “Recordemos que también es competencia de los alcaldes ejecutar este tipo de obras de prevención”, agregó.

Los vecinos del sector Mampuesto, en Trujillo, son los más afectados cada vez que se registran lluvias y se activa la quebrada San Ildefonso; por eso, ellos ya han empezado a colocar protección en sus casas para tratar de minimizar los efectos de un huaico.

Correo se contactó con Wilfredo Agustín Díaz, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional La Libertad, y dijo que antes de ingresar con maquinaria pesada hasta el cauce de la quebrada se está realizando un trabajo previo de coordinación y desocupación de algunas personas que han ocupado el lugar y hasta han levantado casas.