La instalación de bolardos y cadenas ornamentales alrededor del monumento a la Libertad en la Plaza Mayor de Trujillo ha abierto el debate y está generando opiniones distintas sobre si esa es la forma más acertada para proteger este importante elemento con valores culturales.

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Sin embargo, ayer el alcalde de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT), Mario Reyna Rodríguez, defendió la decisión de colocar dicha barrera alegando que se trata de una medida que busca resguardar ese espacio.

“Es una medida preventiva y temporal hasta que se sepa que está ocasionando el hundimiento y deterioro del monumento”, agregó.

El burgomaestre también mencionó que la instalación de los bolardos y cadenas tienen la conformidad técnica de la Dirección Desconcentrada de Cultura (DDC) La Libertad.

Ahora bien, de acuerdo a una nota de prensa enviada por la MPT, se precisa que el Proyecto Especial de Recuperación del Patrimonio Monumental de Trujillo (PAMT) viene ejecutando medidas preventivas y temporales para proteger el Monumento a la Libertad, ya que se ha identificado “desplazamientos en algunos escalones, erosión y pérdida de material”.

VALIDO

En efecto, mediante el Oficio N.° 001674-2026-DDC LIB/MC de la DDC La Libertad, se considera válida la propuesta de instalación de bolardos como cerramiento preventivo y temporal alrededor del monumento.

A pesar de que el referido documento está firmado por Christian Arbaiza Mendoza, director de DDC La Libertad, el último miércoles en declaraciones a Sol TV, el funcionario pidió que lo dejen “chequear” si autorizó la instalación de bolardos. “Yo tengo poco tiempo en la dirección y podríamos informar formalmente si lo solicitan. Pero como se trata de un ambiente urbano monumental, eso tendría que haber pasado por la DDC. Sin embargo, no sé el detalle”, acotó.

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