Desconocidos sembraron el terror la noche del viernes y dispararon en varias oportunidades contra el local El Imperio, ubicado en el distrito de Trujillo, escenario deportivo donde se tiene previsto realizar el reto entre Christian Cueva y Gerald Oropeza, con una apuesta de 150 mil soles.

ATAQUE

Según información preliminar, delincuentes habrían llegado a bordo de un vehículo hasta el complejo deportivo que se sitúa por la carretera Industrial, por el sector Los Patos. Luego, realizaron varios disparos y antes de huir arrojaron un sobre manila, al interior dos manuscritos. En una de las hojas se leía: “aquí no entran ‘pulpos’. Y en el otro, el supuesto nombre de la banda que buscaría atribuirse el atentado: “La gente del Barrio”.

Al momento del incidente, en el interior del recinto deportivo, se encontraban un grupo de jóvenes practicando fútbol en una de las canchas sintéticas. Al escuchar el sonido de los proyectiles, sintieron pánico.

EVENTO

Como se conoce, en El Imperio se programó para el sábado 20 de diciembre el llamado “Reto del Año”, donde se medirán los equipos de “El 10 del pueblo” Cueva y el “Patrón” Oropeza. Asimismo, se pondrá en juego la “Copa Christian Cueva Kids”, en sub 10 y 12; fútbol libre y máster, y duelos de vóleibol.

También se anunció la presentación de Pamela Franco, Los Tigres de la Cumbia, La Primerísima del Perú y Los Tumis de Cartavio.

“Es un evento que queremos que disfrute el pueblo”, indicó hace unos días el volante nacional que jugó el Mundial de Rusia 2018.