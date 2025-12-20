El cruento ataque a balazos en el que perdió la vida la regidora de la Municipalidad Distrital de Chicama, Elena Rojas Alcalde, durante una chocolatada en el centro poblado de Sausal, y que también dejó a otras siete personas heridas, la mayoría menores de edad, tendría relación con el intento de hacer estallar su camioneta con dinamita. El hecho ocurrió el 12 de diciembre de 2024, mientras se encontraba en sesión de Concejo.

Los maleantes dejaron explosivos debajo de la unidad móvil de la concejala, pero, en esa ocasión, debido a una falla en la mecha de la dinamita esta no llegó a detonar. Desde esa fecha Elena Rojas empezó a vivir bajo amenaza y hasta reforzó su sistema de seguridad personal.

NO ERA EXTORSIÓN

Para dejar constancia de que su vida era amenazada, la regidora Elena Rojas hizo una transmisión en vivo a través de sus redes sociales en el que menciona el posible móvil del atentado en su contra. Ella descartó que se trate de un caso de extorsión, toda vez que nunca la llamaron para pedirle dinero. Al contrario, siempre sostuvo que trataban de amedrentarla por fiscalizar presuntos actos de corrupción en la Municipalidad Distrital de Chicama, cuyo alcalde es Edilberto Bada Castillo.

“Estoy realizando una labor de fiscalización que incomoda, molesta y afecta los intereses de autoridades, funcionarios y proveedores; además de los que se encuentran involucrados en las denuncias que he realizado a lo largo de este tiempo. Están tratando de amedrentarme”, manifestó la concejala.

Elena Rojas hizo hincapié en el hecho de que el atentado no se trató de un hecho de extorsión. “Jamás me han pedido dinero para no atentar contra mi vida ni nada que se le parezca. Solo dos días después de ese suceso me enviaron un mensaje vía WhatsApp en el que no pedían dinero, sino que intentaban acrecentar el miedo a mi persona ante los hechos ocurridos”, enfatizó.

También dijo que confiaba en el trabajo que realiza la Policía y el Ministerio Público para identificar a los autores materiales e intelectuales del atentado.

CONCRETAN AMENAZA

Lamentablemente lo que temía la regidora Elena Rojas se concretó el último jueves por la tarde. Un sicario, presuntamente menor de edad, se camufló entre los invitados en una chocolatada que ella había organizado en Sausal y le disparó a quemarropa. El agente de seguridad de la concejala repelió el ataque y se desató un tiroteo que dejó heridos a seis niños y una joven.

Los menores L.O.M. (8), J.A.A (7), P.M.M.(12) y C.C.J. (12) fueron atendidos en un primer momento en el centro de salud de Sausal, pero luego fueron derivados al Hospital Regional de Trujillo, para recibir atención especializada.

En tanto, los niños F.D.A. (11), D.G.D. (13) y la joven P.R.V. (19) están internados en el Hospital de Casa Grande.

La Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Ascope y agentes del Departamento de Investigación Criminal (Depincri)-Trujillo investigan este crimen.

Cabe indicar que autoridades políticas y representantes de entidades públicas expresaron sus condolencias por el asesinato de la regidora y exigieron la captura de los responsables.

El Ministerio del Interior informó que ha desplegado toda su fuerza operativa y de la inteligencia para capturar a los delincuentes que perpetraron este ataque.