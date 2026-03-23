El secretario general del partido Un Camino Diferente, Danilo Pinillos Vinces, denunció presuntos cobros indebidos a precandidatos de esa agrupación política que pretenderían postular en las elecciones municipales y regionales del 4 de octubre.

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Acusa

A través de un video, el dirigente aseguró que afiliados que pretenden presentar sus listas de cara a las elecciones internas denunciaron que les enviaron un “tarifario” que deberán pagar si es que quieren participar en los comicios partidarios.

Pinillos Vinces precisó que se estaría exigiendo S/ 5,500 a precandidatos a gobiernos regionales y S/ 550 a quienes quieran ir como consejeros. Además, los postulantes a alcaldías y regidurías provinciales deberán cancelar S/ 3,300 y S/ 330, respectivamente. En tanto, quienes aspiren a ser burgomaestres distritales deberán cancelar S/ 1,100 y sus regidores S/ 110.

“Han puesto unos precios altísimos. Yo no sé qué está haciendo el Tribunal Electoral del partido Un Camino Diferente, hago un llamado público […]. No está en nuestros lineamientos estar con cobros como otros partidos lo hacen. Esto es como un peaje para que puedas participar”, indicó.

Tras reiterar que está “en contra del peaje para que los afiliados puedan armar sus listas y participar”, pidió explicaciones a la presidenta del partido, Rosario Fernández Bazán. “Por favor, ponga orden en ese Tribunal Electoral”, acotó.

Divididos

El partido Un Camino Diferente vive uno de los momentos más difíciles, pues la dirigencia está dividida. Arturo Fernández, postulante a la vicepresidencia, ha cuestionado públicamente a su hermana Rosario, candidata a la presidencia. También pidió que Danilo Pinillos rinda cuentas.