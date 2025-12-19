La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, denunció que hace tres meses el Hospital Regional de Trujillo está desabastecido de medicamentos e insumos.

Dijo que ha recibido hasta cuatro denuncias con pruebas y evidencias de que son los pacientes los que tienen que comprar con su propio peculio la medicina que necesitan.

“Hay un caso de un paciente que ha sido operado en cinco ocasiones en cada una de ellas, los familiares, que son de extrema pobreza, han tenido que adquirir los medicamentos e insumos. Hay crisis en el Hospital Regional”, reveló.

Ante ese contexto, informó que pidió la intervención de la gerente de Salud, Cyntia Quesquén, pero al parecer “no le está prestando la atención debida al tema”, agregó Carranza.