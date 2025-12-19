La presidenta del Consejo Regional de La Libertad, Lorena Carranza Blas, denunció que hace tres meses el Hospital Regional de Trujillo está desabastecido de medicamentos e insumos.
Dijo que ha recibido hasta cuatro denuncias con pruebas y evidencias de que son los pacientes los que tienen que comprar con su propio peculio la medicina que necesitan.
“Hay un caso de un paciente que ha sido operado en cinco ocasiones en cada una de ellas, los familiares, que son de extrema pobreza, han tenido que adquirir los medicamentos e insumos. Hay crisis en el Hospital Regional”, reveló.
Ante ese contexto, informó que pidió la intervención de la gerente de Salud, Cyntia Quesquén, pero al parecer “no le está prestando la atención debida al tema”, agregó Carranza.
LE PUEDE INTERESAR
- La Libertad: Advierten que Canadá podría liquidar el convenio con el Perú para ejecutar Chavimochic
- La Libertad: Obras de la III Etapa del Proyecto Especial Chavimochic en riesgo por falta de dinero
- La Libertad: Vehículos de los bomberos no tienen ni placas
- La Libertad: Advierten que ampliar el Reinfo generará violencia
- La Libertad: Millonaria obra vial de Huanchaco ya presenta rajaduras
- La Libertad: Dictan 18 meses de prisión preventiva contra Aníbal Morillo
- Servidores del Gobierno Regional La Libertad manipularon millonario contrato
- Noa Díaz, dirigente del Sitrell: “Entregar mobiliario usado es algo que siempre hacen”
- Trujillo: Estudiaron en el piso porque les quitaron mobiliario
- Colegios profesionales revisarán expedientes técnicos del Gobierno Regional de La Libertad
- Trujillo: Plantean multar a vecinos que dañan contenedores