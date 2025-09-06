El alcalde de la Municipalidad Distrital de La Esperanza, Wilmer Sánchez, se encuentra con descanso médico por un periodo de tres días tras haber recibido un huevazo en la cabeza lanzado por un manifestante el último viernes, en los exteriores del local del Gobierno Regional de La Libertad.

El burgomaestre había acudido hasta la Plaza de Armas de Trujillo para participar de una reunión de emergencia tras el atentado con dinamita en la urbanización Las Quintanas. Sin embargo, al llegar a la cita se topó con unos manifestantes que cuestionaron su gestión y hasta le lanzaron un huevo en la cabeza.

El alcalde denunció la agresión en la comisaría Ayacucho y tras pasar por el médico legista le otorgaron tres días de descanso.

“Presenta lesiones traumáticas externas recientes de origen contuso de tipo tumefacción”, dice el informe.