El Gobierno Regional de La Libertad inició las gestiones para destrabar la paralizada obra del Centro de Salud Melvin Jones, ubicado en el distrito de Alto Trujillo, ejecutado por la Autoridad Nacional de Infraestructura (ANIN).

A través de un oficio, la gobernadora Joana Cabrera Pimentel le pidió al alcalde provincial de Trujillo Mario Reyna Rodríguez que le remita un informe detallado sobre la situación actual del establecimiento.

Cabrera Pimentel señala que es necesario “tomar acciones como gobierno regional, que permitan la culminación del proyecto y comunicar a la población el estado real y el tiempo que conllevará la culminación de dicho proyecto para garantizar que la población acceda a un servicio de salud de calidad”.

Esta solicitud se produce luego de que la ejecución de la obra, originalmente asignada tras los efectos del fenómeno El Niño Costero (2017), se detuviera en el 2024. Pero no es todo. Demostrando ese compromiso con el cierre de brechas en el sector salud, un equipo de la Gerencia Regional de Cooperación Técnica y Promoción de la Inversión Privada inspeccionó los trabajos ejecutados por la ANIN y corroboraron su avance físico.

“El compromiso con los pobladores del distrito Alto Trujillo es más grande que cualquier adversidad o complicación que se pueda encontrar para destrabar esta obra. Estamos enfocados en cumplir con esta decisión de la gobernadora Joana Cabrera”, declaró el gerente de Promoción de la Inversión Privada, Julio Chumacero.

Chumacero indicó que durante la inspección se identificaron “condiciones adversas” en la infraestructura parada, lo que sumará complejidad al reinicio de los trabajos.

Cabe recordar que, el Centro de Salud Melvin Jones fue planeado para sustituir la infraestructura afectada por el fenómeno El Niño Costero de 2017, destinado a atender a más de 80 mil pobladores del distrito de Alto Trujillo.