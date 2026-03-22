La Contraloría halló deficiencias en la obra de mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y alcantarillado que se ejecuta en el centro poblado Cerrito La Virgen. Los trabajos están a cargo de la Municipalidad Distrital de Huanchaco.
Según el órgano de control, “el expediente técnico del saldo de obra presenta información técnica incompleta, lo cual constituye un incumplimiento normativo y afecta la seguridad y viabilidad técnica del proyecto”. Esto genera “potenciales riesgos de sobrecostos, controversias y eventuales paralizaciones”.
Además, se advierte que faltan recursos para terminar el saldo de obra.
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