El pasado 19 de enero, mediante el D.S. Nº 025-2026-PCM, la provincia de Virú, en la región La Libertad, fue declarada en emergencia por 60 días ante el riesgo de desastre por lluvias como consecuencia de un posible fenómeno El Niño costero. Sin embargo, la Contraloría General de la República ha detectado que las autoridades ediles no han puesto en marcha acciones de prevención para proteger a la población.

De acuerdo con el Informe de Visita de Control N°006-2026-CG/OC0631-SVC, la Contraloría detectó cuatro situaciones adversas que ponen en riesgo los objetivos de la declaratoria de emergencia.

SIN PLAN

Durante la visita de inspección realizada por la comisión de control a las instalaciones de la Municipalidad Provincial de Virú, para corroborar la preparación y respuesta ante desastres y emergencias, se dieron con la sorpresa de que no se cuenta con planes específicos de prevención y reducción de riesgos, lo que afecta la capacidad de reacción ante situaciones de emergencia.

La Contraloría también advirtió que la comuna de Virú no registra avances en la ejecución del presupuesto asignado al Programa Presupuestal N°0068 “Reducción de la Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres”.

NO SABEN GASTAR

Según la consulta al Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), se constató que el Presupuesto Institucional Modificado (PIM) destinado a la prevención de desastres asciende a un importe de S/ 211 079,00, pero solo registra un giro de S/ 30 742,00; es decir, presenta un porcentaje de avance del 14%.

Inspectores de la Contraloría verificaron también que de las tres maquinarias destinadas a atención de emergencias solo una (cargador frontal) se encuentra operativa, mientras que las otras dos (tractor y excavadora de oruga) están a la espera de su reparación.

Correo trató de obtener la versión del alcalde de Virú, Javier Mendoza, pero no logramos contactarlo.