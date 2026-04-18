Al 67.409% de actas contabilizadas por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (Onpe) [al cierre de esta nota], se ha abierto un panorama más claro de quiénes podrían ocupar los siete escaños en la Cámara de Diputados que están en disputa en la región La Libertad.

Lo que el voto del electorado va estableciendo es que el partido político Fuerza Popular se estaría quedando con tres curules que serían ocupadas por Gilmer Trujillo Zegarra, Leticia Leiva Baylón y Geanmarco Quezada Castro.

En tanto, Juntos por el Perú estaría asegurando dos escaños, encabezados por Marino Lavado Valdivia. Le sigue Keyla Ponce Loloy.

El sexto escaño sería para el Partido del Bueno Gobierno y estaría destinado para Nora Llaque Linares.

PUGNA

Ahora bien, el séptimo lugar ha ingresado a una pugna entre el partido político Renovación Popular, con Diego Bazán Calderón como su principal figura, y el Partido Cívico Obras,con Demetrio Valqui Calderón. Esto probablemente se defina voto a voto al final del conteo por parte de la ONPE.

En este punto es importante mencionar que el resultado de votos por agrupación política precisa que al 67.409% de actas contabilizadas por la ONPE, Renovación Popular tiene 36,896 votos válidos, lo que significa el 6.649%; mientras que el Partido Cívico Obras suma 34,081, lo que equivale al 6.126%.

CONFIADO

Consultado sobre esta situación, Diego Bazán dijo que está seguro de que el pueblo liberteño le ha brindado su respaldo y que al final del conteo él resultará elegido como diputado.

“Faltan computar los votos de Trujillo, pues hasta ahora solo se ha computado las otras provincias. Aquí (Trujillo) somos la segunda fuerza política. Así que con total seguridad vamos a ganar”, comentó.

En cuanto al único representante de La Libertad en el Senado, al 76. 858% de actas contabilizadas por la ONPE, Víctor Flores se sigue imponiendo a Víctor León, de Renovación Popular.

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