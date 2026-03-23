El cadáver de un hombre fue hallado esta tarde en el interior de una antigua fábrica de Trujillo, a la altura del bypass Mansiche. Según primeras informaciones, la víctima presentaba signos de haber sido atado y se encontraba en estado de descomposición.
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El hallazgo fue reportado por los vecinos que pidieron el apoyo de la Policía Nacional. Los uniformados llegaron para recolectar evidencias que permitan esclarecer lo ocurrido. Cabe mencionar que hasta el momento no se ha confirmado la identidad de la víctima mortal.
Los residentes de esta zona indicaron que en el local siempre se aprecia a jóvenes que llegan a consumir sustancias tóxicas.
Diligencias
La víctima estaba atada a una silla y presentaba evidentes signos de violencia. Además, tapado por la basura que se aprecia en este local abandonado.
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