Se realizó con éxito el XVI Concurso Regional Interescolar y III Concurso Nacional de Categorías Libres y Estampas Folklóricas, evento muy reñido de principio a fin con un aliento incesante desde las tribunas.

Fueron más de 20 grupos artísticos los que demostraron su talento y destreza sobre la plataforma principal del Centro Educativo de Aplicación Juan Pablo II de la urbanización Los Cedros.

Las delegaciones artísticas se presentaron vestidas con trajes multicolores, deleitando al exigente jurado calificador y público asistente, que abarrotó las graderías del coliseo juanpablista.

En la categoría A ganó el colegio Champagnat y el grupo andino Morada de Agallpampa (Otuzco) se impuso en la categoría B. En los elencos Renacer y Sumack Pacha ocuparon los primeros lugares.