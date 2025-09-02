La ciudad de Trujillo será sede del IV Congreso Internacional de Manejo del Palto Hass en el Perú (CIPALTO 2025), a realizarse del 11 al 12 de setiembre, que reunirá a especialistas, productores, inversionistas y científicos de más de ocho países.

El evento, que se realizará en el Hotel Costa del Sol de El Golf, presentará un programa especializado con conferencias sobre bioestimulación, manejo del estrés climático, postcosecha y el uso de microorganismos y tecnologías innovadoras que están transformando la agroindustria. Entre los ponentes confirmados se encuentran reconocidos expertos de Perú, Chile, Bolivia, México, Venezuela y Polonia.

Además de la capacitación técnica, CIPALTO será un espacio clave para el networking agroindustrial, creando vínculos estratégicos entre los actores más relevantes de la cadena de valor del palto.

“Estamos a pocos días de abrir nuestras puertas y confiamos en que esta edición marcará un antes y un después para el sector, consolidando al CIPALTO como el congreso más especializado en palto Hass del país”, afirmó Genner Rodríguez, integrante del comité organizador del evento.