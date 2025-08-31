Regidores de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) exigieron al alcalde Mario Reyna Rodríguez designe de manera permanente al gerente general del Servicio de Gestión Ambiental de Trujillo (Segat).

Alegaron que Luis Guillén Pinto, quien fue puesto en el cargo de manera interina tras la abrupta salida de Wilso Rodríguez Vásquez estaría distrayendo su función principal en la gerencia general de la comuna.

El concejal Jorge Vásquez Tirado resaltó el detalle de que el cargo de gerente general de la MPT es a tiempo completo y por ende la encargatura de Luis Guillén en el Segat no tiene que mantenerse por más días. Esto, a pesar de que no esté cobrando doble sueldo.

“Espero que el alcalde (Mario Reyna) ponga en la gerencia del Segat a una persona líder y que retire a todos los funcionarios para realizar una verdadera reingeniería, que es lo que se ha pedido en sesión de Concejo”, recordó.

TAREA CLAVE

En tanto, el regidor Luis Gonzalez Rosell le recordó a Mario Reyna que Luis Guillén está en el Segat de manera provisional y si quiere aprovechar su presencia en esa entidad, debería ordenarle realizar una revisión general de las cuentas de dicho Organismo Público Descentralizado (OPD), pues hubo denuncias de presuntas irregularidades. “Esa es una primera lectura que yo hago para entender el por qué puso a Luis Guillén en ese puesto. Es un hombre de confianza del alcalde y puede ver cómo estaba la gestión en el Segat. Pero esto es provisional, no debe ocurrir como el caso de Carlos Sánchez, que tiene dos cargos: la Gerencia de Desarrollo Social y la Subgerencia de Participación Vecinal”, resaltó.

Por su parte, el regidor Melvín Valderrama Burgos recomendó poner en la gerencia del Segat a un profesional técnico. “Esperemos que el alcalde no se esté tardando porque está buscando a un gerente vinculado a un determinado partido político. Se necesita alguien con experiencia y que reúna el perfil adecuado”, acotó.