Una joven química farmacéutica perdió la vida en un trágico accidente de tránsito ocurrido la mañana del último sábado en la cuadra 20 de la avenida España, en pleno Centro Histórico de Trujillo.

La víctima, que ha sido identificada como Talía Malú Payano López, se desplazaba en una motocicleta junto a su madre. Ella habría sido impactada por un vehículo que tiene el logotipo de serenazgo. Sin embargo, la unidad habría sido dada en cesión de uso a la Policía Nacional del Perú (PNP).

TRAGEDIA

Este trágico suceso ocurrió a las 6:38 a.m., en el cruce entre la avenida España y el jirón Atahualpa. Ahí colisionaron el automóvil de placa de rodaje EUH-696, de propiedad de la comuna trujillana, y una moto lineal de matrícula 5224-ET. Debido al fuerte impacto, las ocupantes del vehículo menor llevaron la peor parte y cayeron de cabeza sobre el pavimento.

Agentes de la Policía de Rescate, con apoyo de bomberos voluntarios y de personal del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (SAMU), trasladaron a las heridas a un centro de salud en una ambulancia de la Compañía Víctor Larco Herrera 224. Sin embargo, horas después, en ese nosocomio se confirmó que Payano López no resistió a la gravedad de sus heridas y falleció.

Mientras tanto, las autoridades continúan con las investigaciones para esclarecer las circunstancias del aparatoso accidente y determinar responsabilidades. Asimismo, revisarán las cámaras de seguridad.

PÉSAME

El Colegio Químico Farmacéutico De La Libertad-Trujillo emitió un comunicado y lamentó este incidente que enluta al gremio. También pidió mucha fortaleza para la familia de Payano López, en este difícil momento.

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