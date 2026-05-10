Familiares del vigilante Juan Martínez Torres (54) llegaron la noche del sábado hasta la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera, para luego dirigirse hasta los exteriores de la vivienda de Maricsa Polet Alfaro Cerna (32) para exigir justicia. Además, pidieron que la responsable del accidente de tránsito y que causó la muerte del padre de cuatro hijos vaya a la cárcel.

“Esperamos que se haga justicia para Juan (Martínez). Si tomas no manejes (...)”, indicaron los familiares del hombre de seguridad que realizaron una protesta frente al inmueble de Alfaro Cerna.

Como se conoce, Martínez Torres había sido atropellado la noche del domingo 3 por un vehículo que era conducido por Maricsa Alfaro, cuando se encontraba realizando sus labores de vigilancia en la intersección de las calles Los Tallanes y Las Capullanas, quedando gravemente herido. Después de cinco días de permanecer en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, no superó las lesiones y murió.

MÁS DOLOR

Los deudos de Juan Martínez exigieron que Maricsa Alfaro reciba todo el peso de la ley. “Pedimos cárcel para Maricsa (Alfaro) y que se haga justicia. Pedimos prisión inmediata para esa mujer que ni siquiera le brindó ayuda a mi hermano”, indicaron los parientes del vigilante que llevaban pancartas y un banner con el rostro de la víctima mortal.

Cabe mencionar que, los restos del agente de seguridad son velados en su vivienda situada en la calle Bombay, en la urbanización Santa Isabel, en Trujillo.

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