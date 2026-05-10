Aflora de cada uno de ellos dolor, pesar y lágrimas, pero está dentro de su ser aquella fortaleza necesaria para seguir exigiendo algo que hasta ahora se les es esquivo: “una verdadera justicia”.

Los restos mortales del vigilante Juan Martínez Torres (54), padre de cuatro hijos, son velados en su casa situada en la calle Bombay, en la urbanización Santa Isabel, en Trujillo, región La Libertad.

Después de cinco días de agonía, el agente de seguridad murió en la Unidad de cuidados Intensivos (UCI) del Hospital Belén de Trujillo, pues no superó las severas lesiones que sufrió tras ser embestido por una camioneta conducida por Maricza Polet Alfaro Cerna (32), quien se encontraba en estado de ebriedad. El lamentable hecho ocurrió la noche del domingo 3 de mayo, en la urbanización Las Palmas del Golf, en el distrito de Víctor Larco Herrera.

MÁS DOLOR

Desde esa fecha los deudos de Juan Martínez viven días de desesperación e impotencia, pues sienten que las autoridades encargadas de administrar justicia no lo han hecho y han esperado que su pariente muera para tratar de enmendar “errores”.

En efecto, tras el fallecimiento de Juan Martínez, la Segunda Fiscalía Provincial Penal de Flagrancia Delictiva de La Libertad presentó una solicitud de recalificación del delito de lesiones culposas a homicidio culposo, en la investigación seguida contra Maricsa Alfaro. Además, el fiscal provincial Joan Balladares, quien inicialmente no pidió prisión preventiva, ahora solicitó pena privativa de la libertad de 5 años y 4 meses para la acusada.

Eliza Martínez Torres, hermana de la víctima mortal, pidió que la responsable del accidente sea detenida y vaya a prisión. Ella está en desacuerdo con que el Ministerio Público solo pida 5 años y 4 meses de cárcel para la investigada.

“Nosotros pedimos justicia para mi hermano. Que esa mujer vaya presa, porque nos malograron la vida. La forma cómo murió Juan es terrible. Pido a las autoridades que hagan su trabajo bien”, remarcó.

Aprovechó los medios de comunicación para enviar un mensaje a Maricsa Alfaro: “Si yo pudiera hacer justicia con mis propias manos, juro que lo haría, pero desgraciadamente no se puede; pero sí te digo que si no hay justicia en la tierra, hay la divina. Yo voy a luchar hasta el final para que tú (Maricsa Alfaro) seas encerrada de por vida, porque has asesinado a mi hermano”, enfatizó Eliza Martínez.

DEFENSA

Roberto Arteaga, abogado de la familia del vigilante Juan Martínez, expresó su disconformidad con la solicitud de la Fiscalía de 5 años y 4 meses de prisión para Maricsa Alfaro. “Estamos planteando los siguientes tipos penales: homicidio culposo y si no se aplica eso, sería lesiones dolosas con consecuencia de muerte; además de abandono de persona (omisión al socorro) y conducción en estado de ebriedad. La pena debe ser más alta”, apuntó.

El letrado también cuestionó que el Poder Judicial haya programado la audiencia para resolver si Maricsa Alfaro es enviada a prisión o no para el 28 de mayo. “Eso ya no es inmediatez”, agregó.

De la misma manera rechazó que la Fiscalía proponga que la acusada pague como reparación civil S/ 329,280 para los herederos de la víctima. “Antes de que el agraviado muera pedíamos S/ 772 mil y ahora se solicita S/ 5 millones”, precisó.

Informó que mañana, después del sepelio de Juan Martínez, sus familiares ofrecerán una conferencia de prensa para ofrecer más detalles de este caso.

Por su parte, el abogado Jorge Villavicencio informó que ya no continuará representando legalmente a Maricsa Alfaro Cerna.

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