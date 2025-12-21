El Gobierno de José Jerí dispuso el pase al retiro al jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena Portal. Según la Resolución Suprema N° 412-2025-IN y que medida se toma por “renovación de cuadros”. La medida se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que el oficial dejará de pertenecer a la Policía Nacional del Perú (PNP).
“Pasar, con fecha 1 de enero de 2026, al General de Armas de la Policía Nacional del Perú Guillermo Carlos Alfredo Llerena Portal, de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro, por la causal de Renovación de Cuadros por proceso regular; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”, indicaron en el documento.
Asimismo, agradecen a Llerena Portal por los servicios prestados a la PNP y a la Nación.
La salida de Llerena Portal se registra en un contexto marcado por el pedido de los ciudadanos de mejorar las estrategias en la lucha contra el crimen.
