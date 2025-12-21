Según la Resolución Suprema N° 412-2025-IN, dejará la Policía Nacional del Perú por "renovación de cuadros".
El Gobierno de José Jerí dispuso el pase al retiro al jefe de la Región Policial La Libertad, general Guillermo Llerena Portal. Según la Resolución Suprema N° 412-2025-IN y que medida se toma por “renovación de cuadros”. La medida se hará efectiva a partir del 1 de enero de 2026, fecha en la que el oficial dejará de pertenecer a la Policía Nacional del Perú (PNP).

“Pasar, con fecha 1 de enero de 2026, al General de Armas de la Policía Nacional del Perú Guillermo Carlos Alfredo Llerena Portal, de la situación policial de actividad a la situación policial de retiro, por la causal de Renovación de Cuadros por proceso regular; de conformidad con los fundamentos expuestos en la parte considerativa de la presente resolución”, indicaron en el documento.

Asimismo, agradecen a Llerena Portal por los servicios prestados a la PNP y a la Nación.

La salida de Llerena Portal se registra en un contexto marcado por el pedido de los ciudadanos de mejorar las estrategias en la lucha contra el crimen.

