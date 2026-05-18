La gobernadora Joana Cabrera Pimentel se ausentará desde hoy hasta el 22 de mayo del Gobierno Regional de La Libertad porque viajó a Colombia para participar de un evento relacionado al cambio climático.

Aprobado

La titular de la región salió del país luego de que el Consejo Regional La Libertad autorizara, a través del Acuerdo Regional N° 000076-2026-GRLL-CR, publicado el 28 de abril, su participación en la 16 Reunión Anual del GCF TASK FORCE “Nueva Economía Forestal Para la Acción Climática: Desarrollo Territorial e Innovación”, que se llevará a cabo en la ciudad de Florencia, Caquetá.

Ella fue invitada por el gobernador del departamento de Caquetá, Luis Ruiz Aguilar, y el líder del Proyecto GCF TASK FORCE, Frank Boyd.

Joana Cabrera indicó a los consejeros regionales que su participación en ese evento “servirá, indudablemente, para estudiar la posibilidad de conectar con los nuevos líderes en bioeconomía forestal e intercambiar conocimientos con actores importantes en los campos de agroforestación, turismo comunitario y proyectos de desarrollo territorial”.

Por ello, se estableció que “al término de la comisión de servicios autorizada”, la gobernadora “deberá sustentar ante el pleno del Consejo Regional de La Libertad el informe correspondiente”.

Este punto fue solicitado por el consejero Robert de la Cruz. Él dijo que los liberteños necesitan conocer qué provecho sacará la región en esta comisión de servicios.

“Hago el pedido para que en el acuerdo regional se consigne la obligatoriedad para que terminado el viaje, concurra al Consejo Regional a rendir cuentas qué es lo que estamos trayendo para esta región, porque el exgobernador (César Acuña) no rindió cuentas de nada (durante sus viajes)”, dijo Robert de la Cruz.

Mientras la gobernadora permanezca fuera delo país, el cargo será ocupado por el vicegobernador Ever Cadenillas Coronel.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad