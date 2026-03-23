Un nuevo hecho de sangre alerta a la provincia de Chepén. La tarde del domingo, Segundo Abel Mori Mendoza, teniente gobernador del asentamiento humano El Alto San Ildefonso, en el distrito de Pueblo Nuevo, fue encontrado sin vida tras un ataque armado en la carretera que conduce a la localidad de Santa Rosa.

Las primeras informaciones, indican que la víctima habría sido sorprendida por delincuentes que le dispararon a quemarropa. Luego, los criminales se llevaron su motocicleta y documentos personales.

Hasta el lugar se desplazaron los agentes de la comisaría de Chepén para recoger evidencias que permitan dar con los responsables de este crimen.

EXIGEN INVESTIGACIÓN

En un comunicado, la Prefectura Regional de La Libertad condenó y rechazo el asesinato de Mori Mendoza. “Este lamentable hecho de violencia compromete a todas las autoridades a redoblar esfuerzos en la lucha contra la criminalidad, así como a gestionar el incremento de efectivos policiales y el fortalecimiento del soporte logístico en las zonas más vulnerables”, indicaron.

También esperan que la Policía Nacional pueda atrapar a los autores de este asesinato. “Informamos que la Policía Nacional del Perú, en coordinación con el Ministerio Público – Fiscalía Provincial de Chepén, ha iniciado de inmediato las investigaciones correspondientes con el objetivo de identificar, ubicar y capturar a los responsables de este execrable crimen, a fin de que sean puestos a disposición de la justicia y reciban la sanción que la ley establece”, señalaron.