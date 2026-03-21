Un violento intento de asalto terminó en tragedia. Delincuentes asesinaron de un balazo en la cabeza al conductor de un volquete cuando transportaba mineral por el sector conocido como Pampa de la Julia, en el distrito de Quiruvilca, en la provincia liberteña de Santiago de Chuco.
La víctima, que ha sido identificada como Jeison Orlando Villanueva Loyaga, de 34 años, deja en la orfandad a una menor de 14 años.
EL CASO
El ataque ocurrió la noche del último miércoles, cuando Villanueva Loyaga se encontraba acompañado de su hermano y de una persona más. Ellos venían desde la localidad de Chuvilca (distrito de Sitabamba) y se dirigían a Quiruvilca; sin embargo, cuando estaban en la zona Pampa de la Julia aparecieron dos automóviles. Una de las unidades les cerró el paso y descendieron dos delincuentes. Luego, uno de los malhechores sin motivo alguno le disparó al chofer del vehículo de carga. Tras este ataque armado, los criminales terminaron huyendo.
El hermano de la víctima pidió el apoyo de algunos transportistas que circulaban por la vía, logrando sacarlo del volquete. Luego, en un patrullero policial de la jurisdicción lo trasladaron de emergencia hasta un centro de salud de Quiruvilca. Debido a la gravedad de la herida, lo derivaron al Hospital Víctor Lazarte Echegaray de Trujillo. En este nosocomio falleció la madrugada del jueves. “Al subir una pendiente, nos interceptan dos autos. Mi hermano frena y uno (de los facinerosos) le dispara”, relató el familiar del occiso en Cosmos Noticias.
Agentes de la Policía Nacional quedaron a cargo de las pesquisas para identificar y capturar a los responsables de este hecho de sangre que enluta a una familia julcanera.
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CIFRAS
En lo que va del año se han registrado 37 homicidios en la región, 11 de ellos en la provincia de Chepén. Los otros crímenes ocurrieron en Pataz (9), Ascope (5), Virú (4), Trujillo (2), Pacasmayo (2), Sánchez Carrión (1), Otuzco (1), Santiago de Chuco (1) y Gran Chimú (1).
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