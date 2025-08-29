Con el objetivo de fortalecer la atención médica en las zonas rurales del distrito, la Municipalidad Distrital de Pataz entregó la nueva infraestructura del puesto de salud en el anexo de Zarumilla. La obra, ejecutada en su totalidad por la gestión municipal, beneficiará a más de 2 mil habitantes del centro poblado y de los anexos aledaños.

El puesto de salud, considerado un moderno nosocomio por las autoridades locales, está equipado para ofrecer una gama de servicios básicos. Entre sus nuevas instalaciones se encuentran salas de emergencia, observación, obstetricia, partos y atención al recién nacido. Además, cuenta con oficinas administrativas y servicios higiénicos adaptados, lo que permitirá una atención más eficiente y de mayor calidad.

“Estas obras reflejan nuestra decisión política de priorizar la salud y el bienestar de la población, construyendo un distrito más moderno, seguro y con oportunidades para todos”, afirmó Segundo Armas Villalobos, alcalde de Pataz.

Por su parte, el consejero regional Luis Rodríguez Ponce destacó este proyecto de envergadura. “Saludo y felicito al alcalde por su compromiso con la salud de los patacinos y por priorizar este tipo de obras que van a beneficiar a miles de habitantes de la zona”, expresó Rodríguez Ponce.