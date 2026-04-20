Efectivos de la Policía Nacional incautaron más de 115 celulares presuntamente robados durante un megaoperativo ejecutado el último sábado en el Centro Comercial Albarracín, conocido como “Tacora”, en la ciudad de Trujillo. Además, arrestaron a tres hombres.

ACCIONES

La intervención estuvo a cargo del personal de la División de Investigación Criminal (Divincri) Trujillo, con apoyo de la Dirección de Inteligencia (Dirin) Lima, el Grupo Especial contra el Crimen Organizado (Grecco), la Subunidad de Acciones Tácticas (Suat) y el Organismo Supervisor de Inversión Privada en Telecomunicaciones (Osiptel), dando un golpe decisivo contra el comercio ilegal de equipos móviles en un puesto de venta.

El despliegue en el establecimiento comercial también permitió a los agentes decomisar chips de diversas operadoras, lectoras biométricas y accesorios de celulares que permanecían reportados como sustraídos por sus anteriores propietarios.

“Como resultado de esta intervención policial, tres hombres fueron detenidos y puestos a disposición para continuar con las investigaciones correspondientes”, informó la Región Policial La Libertad. También destacaron que este operativo permite cortar la cadena de extorsión y delitos vinculados al uso de móviles robados.

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