Alrededor de 100 mil soles en pérdidas económicas dejó un voraz incendio que consumió un puesto del mercado Modelo de la Asociación de Comerciantes 1 de Julio del distrito de Casa Grande, en la provincia liberteña de Ascope, la madrugada de ayer. Al parecer, el fuego se habría iniciado debido a una vela encendida que dejó el dueño del negocio.
ALARMA
Las llamas de fuego se extendieron rápidamente en el interior de uno de los locales, donde se almacenaban ollas de aluminio, licuadoras, jarrones, losas, platos y todo tipo de utensilios de cocina. El propietario del negocio, Segundo Lavado Araujo, quien se quedó a pernoctar, lamentó profundamente lo ocurrido y relató lo que vivió. “He puesto una vela, porque arriba (segundo piso), no tengo luz. Bajé, seguro se cayó la vela sobre los cartones y sentí el humo. He perdido documentos y cosas”, indicó el comerciante que sufrió algunas quemaduras en las manos en su intento por controlar el fuego y así evitar la pérdida de su mercadería.
“Tengo un pequeño negocio y quisiera que me ayuden. Todo quedó en cenizas y destruido”, dijo Lavado Araujo, quien vio cómo su tienda quedó reducida a cenizas.
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GRAN LABOR
Cabe mencionar que los integrantes de la Compañía de Bomberos Casa Grande 230 llegaron ante la alerta de la ciudadanía de que se producía un siniestro en el centro de abastos de la localidad. El rápido accionar permitió sofocar las llamas y así evitar que alcance a otros puestos colindantes. “Gracias a Dios y al trabajo de los efectivos, el incendio fue controlado. Hemos removido escombros. Hay pérdidas de un puesto que es considerable”, indicó el comandante de los bomberos Leonard Sánchez.
También se hicieron presente el personal de la comisaría de Casa Grande para quedar a cargo de las investigaciones correspondientes.
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