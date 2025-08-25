El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS) inició los trabajos de rehabilitación en las viviendas que resultaron con daños en ventanas, puertas y techos por la explosión registrada el 14 de agosto en la cuadra 8 de la avenida Perú, en Trujillo.

Las cuadrillas se desplegaron para comenzar con la reposición de ventanas en los diferentes predios. Para una atención más eficiente y rápida, el Ministerio de Vivienda instaló un patio de trabajo en la zona donde se realizan las medidas y cortes de las lunas. En los siguientes días, y tras la evaluación de especialistas, se comenzará con el cambio de puertas y techos de calamina.

Recordemos que, el jueves 21 de agosto, fue publicada la norma que modifica el artículo 4 del Decreto Supremo N.° 092-2025-PCM, y que incorporó al sector entre las instituciones articuladoras en el marco del estado de emergencia en la ciudad, cuya prórroga inició el 8 de julio del presente año por un periodo de 60 días calendario.

Además, equipos técnicos de la Dirección General de Programas y Proyectos en Vivienda y Urbanismo (DGPPVU) se encuentran en la zona verificando daños y recopilando información que permitirá entregar el Bono de Arrendamiento de Vivienda para Emergencias (BAE) a las familias cuyas viviendas fueron declaradas inhabitables.

La intervención se realiza en coordinación con la Municipalidad Provincial de Trujillo, el Gobierno Regional de La Libertad y Defensa Civil, y forma parte de la estrategia del Ejecutivo para atender con celeridad a los damnificados.