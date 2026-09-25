El personal del Instituto Nacional Penitenciario (INPE) frustró el ingreso de diversos equipos y accesorios electrónicos no autorizados al penal El Milagro de Trujillo. Los objetos ilícitos estaban camuflados en sacos de productos dirigidos a los economatos del centro penitenciario.

Durante una revisión inopinada a los costales destinados al economato 9-ubicado en el pabellón 3 de mediana seguridad-, los agentes hallaron dos reproductores portátiles de DVD, con sus respectivos controles, cargadores y accesorios; una consola de PlayStation con tarjetas y dos mandos; así como 19 radios portátiles con sus cargadores y cables.

El INPE informó que el economato 9 está registrado a nombre del interno Juan Agustín Vásquez Ramos, quien cumple una sentencia de 10 años de cárcel por el delito de robo agravado.

Tras finalizar la intervención, las autoridades penitenciarias notificaron el hallazgo a la Tercera Fiscalía Penal Corporativa de Trujillo para que se inicien las diligencias de ley correspondientes.

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