La Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (Sunarp) ha declarado inválida la elección del economista Francisco Huerta Benites como decano del Colegio de Economistas de La Libertad, pues consideró que el proceso en el que el profesional fue electo adolece de defectos insubsanables y por ende se le niega la inscripción del Consejo Directivo en el registro de personas jurídicas.

Según el registrador de Sunarp, tras revisar la documentación se percató que el proceso electoral de elección del Consejo Directivo del Colegio Economistas de La Libertad fue citado para el 18 de mayo de 2025 de 9 a.m. a 4 p.m.

Para Sunarp se trataba de una sola convocatoria y siendo que la “asamblea” se llevó a cabo en primera convocatoria el quórum correspondiente debió ser la mitad más 1 de sus asociados hábiles.

Es decir de los 349 asociados hábiles debieron haber asistido 176, pero solo acudieron 111. En consecuencia existe defecto insubsanable que amerita la tacha del título.

Además de ello, se ha detectado presuntas irregularidades en las actas de instalación de las mesas de sufragio e inconsistencias en el registro de firmas y deficiencias en la certificación notarial de la convocatoria.

DEFENSA

Al respecto, el economista Francisco Huerta dijo que es una resolución respetable de la Sunarp, pero con una apreciación particular. “Se trató de un proceso electoral y no de una asamblea típica. Vamos a presentar nuevamente el expediente con algún cambio de forma”, acotó.