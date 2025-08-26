Con una inversión de S/ 82 millones, el Gobierno Regional de La Libertad renovará totalmente la infraestructura de dos colegios antiguos y emblemáticos del distrito de Pacasmayo, mediante la modalidad de Obras por Impuestos, a partir del primer trimestre del 2026.
Se trata del “Antonio Raimondi” y del “Octavio Mongrut”, que tienen sus inmuebles en estado crítico. Entre ambas, se beneficiarán 1,400 estudiantes.
El colegio Antonio Raimondi, con más de 70 años de funcionamiento y símbolo educativo en la provincia de Pacasmayo, tendrá una nueva y moderna infraestructura con una inversión de S/54.4 millones. Para el efecto, la Región La Libertad entregó el terreno a la empresa ejecutora, y develó la maqueta para dar a conocer cómo quedará la obra.
Por su lado, el colegio Octavio Mongrut, con una antigüedad de 82 años de creación, su nueva infraestructura demandará más de S/ 27.4 millones.
Ambos expedientes técnicos se culminarán el primer trimestre del 2026 y de inmediato se dará inicio a los trabajos con la puesta de primera piedra. Los dos planteles deberán estar culminados el primer semestre del 2027.
