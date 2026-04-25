El hecho de que el líder de Alianza para el Progreso (APP) y excandidato a la presidencia de la República, César Acuña Peralta, haya informado mediante fotografías y mensajes en sus redes sociales que se fue de “vacaciones” a España después de sufrir una contundente derrota en las urnas el pasado 12 de abril, sigue generando reacciones.

El exregidor de la Municipalidad Provincial de Trujillo (MPT) José Miranda Prado dijo ayer que el hecho de que César Acuña haya tomado la decisión de salir del país en vez de quedarse a tratar de controlar el “desbande” en su agrupación política significa una sola cosa: “Ya tiró la toalla políticamente y quiere desvincularse de todo esto”.

ARGUMENTA

Para José Miranda, el pueblo peruano, en las urnas, le “ha dado una bofetada a César Acuña y lo enterró el 12 de abril”, pues fueron tan pocos los votos que obtuvo que ni siquiera pasó la valla electoral.

“Para mí, él (César Acuña) quiere desentenderse del partido político que fundó y es probable que le deje la conducción del mismo a su hijo Richard Acuña y a Luis Valdez (secretario ejecutivo nacional de APP), pues son los que siempre han estado en Lima metiendo las narices en los ministerios y en el Congreso”, aseguró.

El exconcejal comentó que César Acuña generó un impacto negativo en la colectividad debido a un cúmulo de factores como la desatención a las necesidades de la población, su falta de representatividad y de liderazgo. “Todo eso ha generado que el pueblo le dé una bofetada en las elecciones del 12 de abril”, recalcó.

Advirtió que lo vivido por APP el 12 de abril es solo un preámbulo de lo que se le viene para las elecciones regionales y municipales del 4 de octubre. “Por eso es que ahora mismo hay un desbande apepista y César Acuña prefiere irse a España. Los votos que ha obtenido en provincias de La Libertad deben darle una idea de lo que le espera”, enfatizó.

Canal oficial de WhatsApp 📲 ✓ Diario Correo Síguenos en WhatsApp y recibe las noticias al instante UNIRME AL CANAL → 📍 Noticias · Política · Mundo· Actualidad