Una mujer de 32 años perdió la vida la tarde del último domingo mientras descendía del cerro Chiputur, que está situado en el distrito de Salaverry, en la provincia de Trujillo.

Por información preliminar, la víctima que ha sido identificada como Yuriko Gallardo Acosta había acudido con un grupo de amigos al mencionado lugar para realizar una caminata recreativa.

Por materia de investigación, la mencionada habría caído junto a su mascota por una pendiente al momento que bajaba de este lugar. Un grupo de jóvenes que también acudieron al cerro se percataron del incidente y pidieron el apoyo por redes sociales para poder encontrar sus restos.

Hasta la zona llegó la Unidad de Rescate de la Policía Nacional del Perú, al mando del mayor Pablo Arce, jefe de la Unidad de Emergencia, tras una intensa búsqueda lograron rescatar el cuerpo de la ciudadana que era natural del distrito de Virú.

También se apersonaron el personal de la comisaría de Miramar, Bomberos del Perú, Defensa Civil y una ambulancia del Sistema de Atención Móvil de Urgencia (Samu).

“La Policía lamenta el fallecimiento de la ciudadana y expresa sus condolencias a la familia y seres queridos”, informó la Región Policial La Libertad.

El cadáver fue trasladado a la Morgue de Trujillo para la necropsia de ley.

SE GRABÓ

La joven viruñera utilizó sus redes sociales y registró como fue la travesía para llegar hasta el cerro Chiputur.

“Lo hicimos”, “la que puede puede”, fueron algunos de los mensajes que compartió y acompañado de unas imágenes que se aprecia a Gallardo Acosta sentada sobre una roca.