El Jurado Electoral Especial (JEE) de Trujillo determinó que tres partidos que postulan a sus candidatos para las elecciones generales del 12 de abril de 2026 habrían vulnerado el Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad en Periodo Electoral. Las organizaciones políticas a quienes les ‘jalaron las orejas’ fueron: Alianza para el Progreso (APP), Somos Perú y Podemos Perú.

RELIGIÓN

En APP, el partido habría incurrido en infracción al invocar temas religiosos durante el discurso político de su líder, César Acuña Peralta. Esto según la Resolución N° 00912-2025-JEE-TRUJ/JNE, publicada el 9 de diciembre.

El documento precisa que el 30 de noviembre detectaron en el Facebook de Acuña un video de campaña denominado “Gran presentación de precandidatos en La Libertad”. La grabación tiene 40 minutos y 4 segundos de duración, y “en diversos momentos se pudo apreciar al candidato antes mencionado dando un discurso y realizando invocaciones con el nombre de Dios”. La actividad proselitista se realizó el 29 de noviembre en el local Soccer City.

Según el informe de fiscalización, emitido el 1 de diciembre, “en el discurso se observa una clara invocación religiosa”. “Además, “plantea una legitimación divina al presentar su aspiración de juramentar como presidente como parte de un plan superior atribuido a la voluntad o protección de Dios”.

Por ejemplo, en el minuto 24 del discurso dice: “voy hacer una broma, ya sé que voy a ser presidente, no se desesperen, ya sé que voy a ser presidente, ¿saben por qué?, porque Dios es justo, Dios es justo, y lo justo es que Dios va iluminar a los peruanos”.

“El discurso no solo comunica una intención política (ser presidente), sino que la vincula con un mandato religioso, sugiriendo que la candidatura o eventual triunfo estaría respaldado por la voluntad divina. Estas frases infieren elevar el origen de la organización política de un acto meramente humano a una misión de inspiración divina”, afirma el Jurado.

Con esto, APP habría vulnerado el artículo 188 de la Ley Orgánica de Elecciones, Ley N° 26859, que indica que “está prohibido el uso o la invocación de temas religiosos de cualquier credo en la propaganda política”. También habría quebrantado el numeral 7.7, del artículo 7, del Reglamento sobre Propaganda Electoral, Publicidad Estatal y Neutralidad.

Por ello, el Jurado le dio 10 días de plazo al partido para que retire el video, “bajo apercibimiento de imponérsele sanción de multa, así como de remitir copia de los actuados al Ministerio Público, en caso de incumplimiento”.

ESPACIOS PÚBLICOS

El 12 de diciembre, el Jurado emitió la Resolución N° 00933-2025-JEE-TRUJ/JNE exhortando a Somos Perú “a que, en lo sucesivo, observe el cabal y oportuno cumplimiento de las disposiciones normativas referidas a propaganda electoral”.

Esto luego de que se determinara que incurrió en infracción al realizar dos pintas a favor de la postulante a diputada Gaby Lozada en las paredes del cerco perimétrico del Centro de Salud Mental Comunitario Frida Layza, situado en la manzana 45 del asentamiento humano Huerta Bella, en Trujillo.

En ese mismo espacio público también colocó cuatro pintas el partido Podemos Perú. Ellos promocionaron las candidaturas de Elías Rodríguez (al Gobierno Regional) y de José Luna (presidencia). Por ello, el 4 de diciembre, el Jurado declaró consentida la resolución que determinó la infracción.