Impartirán justicia en elecciones 2026.

El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEE), organismo encargado de impartir justicia electoral en primera instancia durante las Elecciones Generales 2026, se instaló e inició funciones ayer.

El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, tomó juramento al presidente del JEE de Trujillo, Justo Vera Paredes, quien luego procedió a juramentar e instalar a su colegiado, que está conformado por la segunda miembro, Gladys María Urquizo, y la tercera miembro, Norma Mantilla Rodríguez.

Asistieron al acto, realizado en modo virtual, los miembros del Pleno del JNE, la secretaria general y la gerente general de la entidad, así como funcionarios del organismo rector del sistema electoral.

La ceremonia fue transmitida en vivo a través del canal institucional JNETV.

