El Jurado Electoral Especial de Trujillo (JEE), organismo encargado de impartir justicia electoral en primera instancia durante las Elecciones Generales 2026, se instaló e inició funciones ayer.
El presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Roberto Burneo Bermejo, tomó juramento al presidente del JEE de Trujillo, Justo Vera Paredes, quien luego procedió a juramentar e instalar a su colegiado, que está conformado por la segunda miembro, Gladys María Urquizo, y la tercera miembro, Norma Mantilla Rodríguez.
Asistieron al acto, realizado en modo virtual, los miembros del Pleno del JNE, la secretaria general y la gerente general de la entidad, así como funcionarios del organismo rector del sistema electoral.
La ceremonia fue transmitida en vivo a través del canal institucional JNETV.
LE PUEDE INTERESAR
- Elías Rodríguez, líder de Podemos Perú: “Gracias a fiscalización Acuña entregó motos”
- La Libertad: César Acuña esperó denuncias para entregar 80 motos
- La Libertad: Fiscalía tiene en la mira al alcalde de Chepén y a Acuña
- La Libertad: Obra que alcalde de Chepén habría pedido a Acuña sí va
- Solicitarán que César Acuña responda ante el Congreso
- Millonarias obras del Gobierno Regional de La Libertad están bajo sospecha
- César Acuña expulsa a Juan José Fort de APP: “No voy a permitir que malogren la imagen del partido”
- La Libertad: Alianza Para el Progreso expulsa a Juan José Fort por denuncias
- La Libertad: Transportistas dicen que César Acuña les mintió